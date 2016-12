Tutti i segreti del trucco “nature”

07:00 - Sembra facile, ma non lo è, il trucco naturale è il più complesso da realizzare e sapete perché? Perché bisogna avere una buona manualità e lavorare sui dettagli, quindi mano ferma e leggera e occhio vigile. Come prima cosa applicate il fondotinta sul viso e l’illuminatore sul contorno occhi, picchiettando con i polpastrelli, poi aggiungete un po’ d’illuminatore anche al centro del viso, che servirà a dare più luce a fronte, bocca e mento.

Ricordatevi che l’effetto che vogliamo ottenere in questo make-up è estremamente naturale, quindi usare le dita al posto della spugnetta per stendere i prodotti ci può aiutare. Applicate ora la cipria in polvere con un piumino solo al centro del viso e disegnate le sopracciglia con una matita per sopracciglia, scegliendo un colore il più possibile simile al vostro. Se non siete sicure usatene uno più chiaro, ma mai più scuro.



Con una matita marrone tracciate piccoli puntini sotto l’occhio e sfumatela con un pennello molto sottile, fate la stesa cosa anche sopra e applicate un ombretto color oro sulla palpebra. Nel trucco naturale è importante esaltare le sopracciglia e le ciglia, quindi applicate, in maniera abbondante, un mascara infoltente color prugna o marrone, nero darebbe un effetto troppo pesante. Applicate poi un velo di fard arancio molto delicato sulle guance e stendete una matita neutra su tutte le labbra, sfumatela con un pennello poi aggiungete uno smalto per labbra marrone. Otterremo così l’effetto che volevamo: il trucco c’è, ma non si vede.