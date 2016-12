Tutti i segreti del trucco correttivo

07:00 - Partiamo dal presupposto che la perfezione in natura non esiste. I nostri visi hanno piccole o grandi imperfezioni, che con il trucco possiamo, se non eliminare, correggere. Il trucco correttivo non è così semplice, ci vuole manualità e una certa dose d’esperienza, ma con piccoli accorgimenti possiamo imparare stratagemmi utilissimi.

Come prima cosa stendete il primer e il fondotinta persistente su tutto il viso poi passate al correttore sotto l’occhio, stando bene attente all’attaccatura delle ciglia: è lì che il nostro occhio si arrossa. Ora incipriate il viso con una cipria compatta. Applicate una matita marrone sopra e sotto l’occhio e ricordate che, per non appesantire lo sguardo, la riga inferiore deve essere sempre più sottile di quella superiore. Mischiate il blush rosa, che poi userete sulle guance, con un ombretto viola e applicatelo nella parte superiore della palpebra, poi miscelate l’ombretto rosa chiaro con il bianco opaco e stendetelo al centro. Per dare maggior luce al make-up applicate una punta di ombretto bianco all’inizio della palpebra e sotto le sopracciglia e stendete il blush rosato sulla rima inferiore dell’occhio.



Mascara volumizzante come se piovesse e sopracciglia delineate con l’apposita matita renderanno il vostro sguardo sublime. Sulle labbra stendete una matita fucsia e un rossetto in tinta e sulle guance il blush rosa che avete usato prima sugli occhi. Per assottigliare il naso tracciate una linea verticale ai lati, con un pennellino piatto intinto di fard marrone, ma state attente a non eccedere, l’effetto deve essere naturale.