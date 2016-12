Turchese e arancio, colori anche d’autunno

07:00 - Sfatiamo alcuni luoghi comuni, non è vero che i colori accesi si possano usare solo d’estate, come non è vero che in autunno si debbano prediligere solo le tinte delle foglie che cadono o i grigi, marroni e viola. Nel trucco tutto è concesso, infatti oggi vogliamo stupirvi con effetti speciali: ombretto turchese e rossetto arancio e se il make-up è di vostro gradimento accomodatevi.

Come prima cosa applicate un primer e un fondotinta persistente, c’è un trucco per trovare la giusta tonalità ed è quello di stendere diversi colori di fondotinta su una tavolozza e mischiarli fino a ottenere quello che più si avvicina al vostro. Coprite le occhiaie con un correttore, facendo attenzione a schiarire bene la parte inferiore dell’occhio vicino alle ciglia, è la parte che si arrossa di più, conferendoci un’aria molto stanca.



Fissate il tutto con una cipria compatta e stendete una matita azzurra sopra l’occhio, poi applicate un ombretto turchese satinato su tutta la palpebra, cercando di insistere nell’angolo più esterno allungando l’occhio. Per dare più luce a questo make-up applicate nel centro della palpebra un ombretto bianco satinato e uno color champagne opaco sotto le sopracciglia. Per avere ciglia perfette stendete due mascara sopra e sotto: uno che allunga e l’altro che da volume. Sistemate le sopracciglia riempiendo gli spazi vuoti con una matita e poi passate alle labbra. Stendete una matita arancione sul contorno e poi applicate un rossetto arancio. Fard arancio sulle gote ed eccovi più solari che mai, anche in autunno inoltrato.