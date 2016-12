Trucco vintage anni Sessanta

07:00 - Perché siamo sempre pronte a desiderare quello che non abbiamo e a mortificare quello che invece possediamo? Saper valorizzare quello che abbiamo è fondamentale. Se avete gli occhi a mandorla e non sapete come truccarli siete sul sito giusto: vi propongo un effetto anni Sessanta, per valorizzare al meglio il vostro sguardo.

Stendete il primer e un fondotinta a lunga tenuta su tutto il viso poi applicate il correttore sul contorno occhi. Se avete la pelle molto chiara e arrossata potete miscelare al fondotinta un correttore verde. Incipriate il viso con una cipria compatta e stendete una linea definita sopra e sotto l’occhio con una matita nera. Fate bene attenzione a unire le due righe, quella sopra e quelle sotto, poi inserite all’interno dell’occhio una matita bianca. Le matite chiare all’interno ingrandiscono e sono molto utili, perché tolgono un po’ di stanchezza all’occhio arrossato. Ora applicate un ombretto chiaro opaco al centro della palpebra e sotto le sopracciglia e create un’ombra nel centro della palpebra con un ombretto marrone scuro. Applicate l’eyeliner nero sopra la matita e stendete il mascara sopra e sotto.



Definite le sopracciglia con una matita che più si avvicina al vostro colore e applicate un gloss neutro sulle labbra. Siccome non avete usato la matita, per definire meglio le labbra, potete usare un po’ di fondotinta solo sul contorno. Scolpite lo zigomo con un po’ di fard e un tocco di blush rosa sulle guance.