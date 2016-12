Trucco: labbra nere e ombretti metallici

07:00 - Prugna, fuxia, oro e sfumature del marrone. Anzi, no. Blu elettrico e metallico. Per chi è indeciso sul colore da indossare sui propri occhi questa è la stagione giusta. Si può scegliere tra diversi abbinamenti e cromie.



Per il giorno, per esempio, gli occhi potranno risultare in primo piano mentre le labbra dovranno essere più naturali. Ma per la sera, si cambia. Parola d’ordine dark per molte case di cosmetici.



Così diventa un dark fiabesco per Diego Dalla Palma ricca di gradazioni di colore e di mistero. Il look ideato per questa collezione prevede un trucco occhi vinaccia con una doppia riga di cat liner, viso luminoso con un tocco di rosa e labbra di un nero traslucido.



Proprio così, nero sulle labbra. Come nelle passerelle più cult. Così anche Givenchy. Due gli ombretti in polvere wet & dry, per il trucco sugli occhi: ideali sia da utilizzare asciutti per un effetto più soft, che con un primer per renderli più intensi. Disponibili nei colori blu petrolio e vinaccia, sono i Can Eye Shadow. Per impreziosire il tutto, va corredato con uno smoky eyes istantaneo Diego Dalla Palma propone un ombretto matitone, in stick, di un nero intenso dal finish opaco, che risponde al nome di Water Resistant Too Much Black Stick Eye Shadow. Per chi volesse, invece, un trucco più grafico, consigliamo l’electric o metallic blu. Dall’azzurro chiaro di John Rocha.



Colore intenso e blu profondo con Nars Dual-Intensity Eyeshadow in Giove. Blu petrolio dai leggeri riflessi argento per Elie Saab. Intenso e luminoso per Anna Sui. Per chi ama la vivacità del colore utilizzate l'ombretto Diego Dalla Palma Color Shock 169 e il blu scuro intenso di Make Up For Ever Aqua Cream Intense Blu. Per l'eyeliner ci pensa Dior con Addict IT Line in IT Blue. O per un azzurro e blu elettrico a contrasto c’è Wunderkind.