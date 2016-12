Tessa Gelisio, make-up semplice e dal sapore marino

07:00 - Conduttrice televisiva e autrice, Tessa Gelisio è in onda con il suo conosciuto e atteso programma Cotto e Mangiato, dal lunedì al venerdì su Italia1 durante Studio Aperto delle 12.30. Amante dell’ambiente è direttrice del mensile Dimensione Benessere ed è anche presidente dell'associazione ambientalista forPlanet Onlus e questo suo amore per l’ambiente e per il mare lo si vede anche dal suo look, così come nel suo make-up.



Capelli lasciati morbidi e trucco sempre piuttosto naturale, il suo make-up tende ad avere sempre una buona base, fondamentale per il risultato finale. Gli occhi, non eccessivamente grandi, vengono sempre evidenziati, nel contorno dalla matita nera, che sia eyeliner o meno. Gli ombretti tendono a essere sempre con tonalità che vanno dal marrone al rosa, proprio per ingrandire gli occhi e approfondirne lo sguardo. La bocca, piuttosto carnosa e pronunciata, viene spesso lasciata al naturale, con al massimo lucidalabbra dello stesso colore delle labbra.