Sotto l’albero labbra rosso fuoco

07:00 - È il rosso il colore per le labbra a Natale. Da Dior a Guerlain, passando per Essence e Sephora. Partiamo proprio da quest’ultima, che propone il connubio vincente smalto e lipgloss Marc Jacobs in edizione limitata (Total red Marc Jacobs). Lancome propone L’absolu Rouge Lipcolor: un unico prodotto per le labbra, di un irrinunciabile rossetto rosso accesissimo; mentre Dior per la linea Diorific golden shock propone Lip duo, per il packaging in edizione limitata, che andrà a esaltare le labbra sia per le feste natalizie che per la notte di Capodanno. Diverse le scelte tra Delicate Shock (001), oro pescato nude; Enchanting Shock (002), pesca intenso; Daring Shock (005), rosa scuro; Ardent Shock (006), rosso aranciato; Passion Shock (007), rosso fragola; Mysterious Shock (008), borgogna.



Guerlain sceglie sulle labbra una brillantezza accattivante con Couleur et Brillance Intenses, Sensation Lèvres Nues. Questo gloss, che assicura un effetto splendente e una sensazione di labbra nude raramente raggiunti prima, è presentato in due sfumature da collezionare: 920 Rouge Parade, un ciliegia scuro molto intenso, per un sorriso ammaliante, e 901 L’Oiseau de Feu, un top coat traslucido per le labbra ravvivato da madreperle dorate, da utilizzare da solo o sopra il rossetto preferito, per farlo brillare di mille luci sfavillanti.



Chanel propone Rouge allure Velvet, il rossetto mat luminoso, che inaugura un nuovo modo di indossare il rossetto. Un'alternativa alla brillantezza. Morbido come il velluto e confortevole come nessun altro rossetto satinato prima d’ora, veste le labbra di colori profondi dall’effetto mat intensamente luminoso. Le sue otto nuance, arricchite con madreperle ultrafini, svelano molteplici sfaccettature in base al proprio temperamento: La Fascinante, La Raffinée, La Ravissante o L’Exubérante. Essence, infine, propone il rossetto a lunga durata con 2 nuovi prodotti al prezzo supereconomico: lo 01 is that you, santa? (assolutamente rosso) e lo 02 wrapped in pink di un rosa intenso.