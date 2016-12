Sopracciglia: ecco le tendenze per il 2015

14:49 - Con la fine delle Feste è ormai tempo di pensare alla bella stagione quasi dietro l'angolo. Pensare a costumi e creme abbronzanti è certamente prematuro, ma non è mai troppo presto per avere un viso curato e alla moda. Come? E' ora di pensare a definire lo sguardo e dire addio a sopracciglia sottili e quasi invisibili che tanto andavano di moda qualche anno fa.

Le tendenze per il 2015, infatti, suggeriscono sopracciglia piene, ma armoniose, definite e totalmente naturali. Le pinzette servono solo per definire al meglio la forma, sfoltendole in modo minimale, e senza andare a toccare né geometria, né spessore: il risultato, deve essere, in una sola parola, tridimensionale. Inutile dire che, fuori moda, è l’effetto tatuato o disegnato.



In contrasto con le tendenze eyebrows look della scorsa estate, molti fashion designer e make up artist hanno scelto le sopracciglia bleached, ovvero prima decolorate e poi tinte di un colore naturale. Può sembrare una tecnica semplice, ma è sconsigliato il fai da te per evitare tragici errori.



Alla fashion week di New York erano impazzite anche le sopracciglia colorate con le tinte arcobaleno: un trend easy e molto meno impegnativo rispetto alla decolorazione. Infine, il make-up artist James Kaliardos ha applicato al viso delle proprie modelle diversi anelli da sopracciglia per un look a metà tra il divertente e l’aggressivo, vero e proprio must per le ragazze grunge.