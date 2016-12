Sopracciglia anni ’80 e rossetti color vino

07:00 - Non bisogna aver timore di portare il trucco. Anche alle 8 di mattina”. A darci questo consiglio è il make-up artist di Estèe Lauder, Luigi Tomio, raccontandoci le tendenze dei prossimi mesi. Non possiamo non addentrarci nei particolari. “Lo sguardo sarà protagonista – ci suggerisce -. Le sopracciglia saranno riviste dalle nuove tendenze che si rifaranno agli anni’80: non saranno più grafiche ma più selvagge ma pur sempre curate.



Il taglio degli occhi va evidenziato, ecco perché oggi vanno le “tavolozze” di ombretti colorati, tipo shimmer, che, portati sempre in borsa, possono accompagnare il trucco durante tutta la giornata. E poi, bisogna osare e truccarsi anche con due colori. Le labbra devono indossare un rossetto che le valorizzi appieno, donandole sensualità, come il Pure color envy sculpting eyeshadow and lipstik, un rossetto che si applica direttamente con scrivibilità a effetto scultureo”.



E i colori?

“Per le labbra tutte le gradazioni dei vini, possibilmente abbinandoli con lo smalto dello stesso colore. Gli occhi potranno essere naturali, dal beige al pesca molto soft con la possibilità di nuance che si sposano tra di loro. Poi c’è la tendenza più estrema, più dark con lo smokey eyes. Il dark lo vuole l’ispirazione optical dove non è il colore protagonista ma le linee”.

Ma per questo forse serve una mano pratica, o ancor meglio, esperta. E così Estèe Lauder si è inventata i “3 minuti di bellezza” ovvero, in alcune profumerie verrà offerto un servizio con esperti per dare la possibilità di imparare a truccarsi in appena 3 minuti. “Il trucco sarà personalizzato e saranno proprio quei tre minuti a insegnare come potersi truccare nella quotidianità. E nella quotidianità si ricorre sempre di più a quei prodotti che tolgono o diminuiscono le imperfezioni cutanee». Di creme ce ne sono tante, idratanti e coprenti ma per le desquamazioni e eruzioni cutanee e molto altro si può pensare a Even Skintone Illuminator per qualsiasi età.