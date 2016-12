Sole: i rimedi bio se hai esagerato con la tintarella

REGOLA FONDAMENTALE – Stendetevi al sole solo esservi spalmati una crema protettiva adeguata, adatta al vostro fototipo e alle condizioni in cui vi trovate (montagna, spiaggia, barca). Una buon abitudine fondamentale per proteggere la vostra pelle, non solo dalle scottature, ma anche dal rischio melanoma.



BAGNO RELAX - Un toccasana per rinfrescare la pelle è fare un bagno rilassante in acqua appena tiepida (più fredda che calda) con tre cucchiai di bicarbonato di sodio e farina d'avena. Dopo che l'acqua fresca avrà agito da vasocostrittrice, lasciate asciugare la pelle all'aria, senza utilizzare l'asciugamano.



CARA VECCHIA ALOE – Famosa fin dall'antichità per le proprietà benefiche, è il vero rimedio naturale per antonomasia in caso di scottatura. Fate impacchi con la polpa che otterrete frullando una foglia della pianta. Il trattamento farà sì che i vasi sanguigni si restringano sino a contrastare l'effetto dell'ustione. Da ripetere quattro o cinque volte al giorno.



IDRATAZIONE - Regola essenziale è quella di idratare organismo e cute Importantissimo quindi bere molta acqua (anche tre litri al giorno) e applicare creme emollienti al fine di evitare che pelle di desquami o diventi secca.



LE PATATE - Rimedio della nonna efficace e facile da mettere in pratica (provare per credere), le patate sono un vero ausilio. Applicatele sulla zona arrossata tagliate a fette, oppure lessate, lasciate raffreddare ee passate nello schiacciapatate.



OMEOPATIA – Un rimedio omeopatico efficace è offerto dall'Urtica urens alla 7 CH,; mettetene sotto la lingua tre granuli ogni 10 minuti, per circa un'ora, sino ai primi benefici. Si possono associare impacchi con una soluzione con 10 gocce di tintura madre di Urtica in mezzo bicchiere di acqua ben fredda.



INFUSI FREDDI – Proprietà antinfiammatorie, decongestionanti e lenitive sono attribuite anche a calendula, malva, lavanda e camomilla. Mettete un cucchiaino di questi fiori in una tazza d'acqua bollente e lasciate in infusione per circa dieci minuti. Poi, una volta raffreddato a dovere, fate impacchi sulla parte dolente.





A cura della redazione "Bella più di prima"