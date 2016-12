Snelle con la carbossiterapia: si può davvero?

16:02 - La carbossiterapia, trattamento che trae origine nell'ambito della medicina termale, si sta affermando sempre di più nel settore della bellezza estetica, soprattutto per combattere la cellulite. In ogni caso qualche cautela è d’obbligo. Si tratta infatti di un trattamento controverso, che ha diviso gli specialisti: ci sono quelli che la consigliano e altri che la ostacolano. A storcere più il naso sono soprattutto i vascolari, convinti che offra reali benefici. Eppure di tratta di una tecnica sempre più popolare.

CHE COS'È? - La carbossiterapia è l'uso di anidride carbonica a scopi terapeutici. Nasce all’inizio del Novecento come terapia per il trattamento delle arteriopatie nei centri termali. E ne riconosciamo due tipologie: una esterna, associata all'acqua ed usata come idromassaggio in appositi bagni nei centri termali; un'altra interna, iniettata tramite micro aghi nel sottocute, collegati tramite un deflussore ad una apparecchiatura medicale certificata, che rilascia CO2.



I BENEFICI – Come spiega la Dott.ssa Cinzia Forestiero, Direttrice Didattica Aspem, questa tecnica ha il merito di riattivare il metabolismo cellulare in seguito all’ossigenazione dei tessuti; sugli adipociti esercita un’azione lipolitica diretta e una indiretta, riattivando gli enzimi che metabolizzano il grasso. Inoltre la vasodilatazione che consegue alla terapia, agisce anche sulla cute, ridandole tonicità, elasticità e compattezza.



PRO E CONTRO - Tra i vantaggi della carbossiterapia, c'è la semplicità della sua esecuzione, l'atossicit, e l'assenza di particolari effetti collaterali. "L'unico svantaggio - aggiunge la Dr.ssa Forestiero - è la lieve dolorabilità del trattamento. Ma occorre fare attenzione: questa tecnica è sconsigliata in gravidanza, allattamento e in pazienti con gravi patologie polmonari e/o renali".



QUANDO LA CO2 FA “BOOM” - Sono in netto aumento le persone che fanno uso di questa tecnica, soprattutto per rimediare agli inestetismi legati a cellulite e gambe. A farne richiesta anche molti uomini, anche se prevalentemente per combattere i centimetri in più dei fianchi. Molto utilizzata anche in associazione ad altre terapie medico-estetiche e diete dimagranti.



Guarda il video tratto dall'archivio di "Bella più di prima".