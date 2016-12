Smokey eyes fuori dagli schemi

07:00 - Oggi è il mio compleanno, avrei bisogno di un make-up particolare e non banale, che mi renda bella, ma non troppo eccessiva: qualcosa che esalti lo sguardo, senza però usare i soliti colori. Ho studiato un trucco perfetto per un’occasione unica, dove farci notare senza esagerare, un make-up perfetto per tutte le feste che stanno arrivando: abbiamo preparato per voi uno smokey eyes blu.



Applicate sul viso una BB cream, crema idratante che funge da fondotinta molto leggero e naturale, da usare in tutte le stagioni. Stendete poi una matita blu su tutta la rima ciliare superiore e sfumatela con un pennellino, poi aggiungete un ombretto blu opaco su tutta la palpebra e un ombretto azzurro satinato, da sfumare dal centro della palpebra verso l’alto. Costruite il punto luce con un ombretto argentato appena sotto le sopracciglia e definite infine l’occhio con una matita blu, da stendere sopra e sotto l’occhio.



Per questo make-up vi serve un mascara volumizzante e ricordate che il mascara con la spazzola grande va steso sulle ciglia a zig zag. Un trucco per esaltare maggiormente il make-up che abbiamo appena eseguito è aggiungere la matita blu dentro l’occhio, per dare maggior intensità. Ora una chicca che mi piace sempre molto: ovvero il fard in crema rosa da applicare con i polpastrelli, sia sulle guance che sulle labbra. Renderà il gloss che applicherete in seguito ancora più intenso. Per chiudere in bellezza, aggiungete un velo d’illuminante sotto l’occhio e sarete più splendide che mai.