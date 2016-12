Smokey eyes anche per la signora Clooney

07:00 - Bella e sensuale. Non per nulla Amal Alamuddin è stata “nominata” avvocato più sexy di Londra. Non per nulla l’impenitente George Clooney ha deciso di averla e volerla al fianco per tutta la vita. Ed è stato proprio alla Celebrity Fight Night di Firenze, che il bel George le ha proposto Venezia come luogo per il matrimonio. Lei, sempre impeccabile e sensuale per i maschietti e con il pregio, per le femminucce, di non essere perfetta, ha accettato.



Make-up naturale, ma non troppo delicato. Questo lo stile della neo-signora Clooney, che in questo momento (come molte donne) predilige lo smokey eyes, a sottolineare i suoi grandi occhi e sopracciglia ben definite, ma non sottili.



Come sappiamo la vera tendenza del momento vuole sopracciglia folte, ma ordinate. Labbra solitamente evidenziate da un rosso morbido, coordinate con un tocco di blush a colorare lo splendido incarnato olivastro. Chissà che make-up, invece, adotterà per il gran giorno delle nozze più attese dell’anno. Intanto, sembra che il vestito sia a firma Alexander McQueen.