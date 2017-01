Smalti: i colori di tendenza per il 2017

Smalti: i colori di tendenza per il 2017Rosso, mon amour - Il rosso non passa mai di moda, anzi nel 2017 coprirà ancora un ruolo da protagonista. Soprattutto nella sua versione a specchio, davvero glamour e in perfetto stile anni Ottanta. A dettar legge è il nuovissimo smalto della collezione N.1 di Chanel: Nail Polish Rouge Radical. Questo colore, però, richiede una manicure impeccabile perché tende a mettere in evidenza la cura della pelle delle mani e la forma dell'unghia (cuticole comprese).



Marrone cioccolato - Un'altra tonalità imperdibile per l'anno nuovo, è il marrone cioccolato. Molto anni Novanta, questa nuance è chic e perfetta per l'ufficio. Molto amata da chi ha uno stile eclettico e creativo, si esprime alla perfezione nella tonalità Oscure della Limited Edition di Dior. Ideale anche per i piedi: discreta ma molto seducente.



Arcobaleno pop - Per le più giovani ma anche per le serate ballerine: nel 2017 non mancheranno i colori pop e arricchiti da glitter oppure metallizzati. Un esempio è la collezione di Orly, dal nome decisamente evocativo: Orly Mulholland.



Blu ghiaccio - Il 2017 promuove anche gli smalti nelle nuance del blu, effetto ghiaccio e metallizzato. La stesura deve essere perfetta, perché il finish metallizzato evidenzia eventuali difetti della superficie dell'unghia. Bellissimo il colore Suzi Without a Paddle di Opi.



Verde pavone - Il verde non è un colore facile ma, se ben portato, è imbattibile in quanto a originalità e a "completezza": con uno smalto verde ad hoc, l'outfit si rivoluziona da sé. La nuance più nuova è il verde pavone. La tonalità perfetta per le aspettative del 2017 è Off Tropic di Essie.