Silvia Toffanin, bellezza acqua e sapone

07:00 - L’abbiamo vista da giovanissima a Miss Italia, la vediamo tutti i sabati nel rotocalco di Canale 5, Verissimo, che tra l’altro sta dando numerose soddisfazioni alla rete. Eterea e decisa quanto basta, Silvia Toffanin è senz’altro una di quelle bellezze acqua e sapone, classiche ed eleganti di natura.

Bellezza mediterranea delicata, la conduttrice attenta alla moda senza mai strafare (l’abbiamo vista anche in NonSolomoda, appunto, e anche come giudice nel reality show Fashion Style) non è certo una a cui piace osare in materia di make-up.



Sia in tv, che nella vita privata. La sua bellezza risulta fresca e naturale, grazie anche al make-up sempre attento e delicato: pelle uniforme e un leggero tocco di blush marrone sulle guance, labbra rosa e immancabile smoky eyes. Bellissima, è vero, come starebbe anche con acconciature e colori di tendenza.