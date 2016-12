Shirley MacLaine fa tendenza anche oggi

07:00 - Non ha certo bisogno di presentazioni Shirley MacLaine, attrice, regista, sceneggiatrice e chi più ne ha più ne metta. Il suo curriculum la dice lunga sulla sua immensa carriera e oggi, seppur con un’età matura, prosegue il suo lavoro nella serie cult Downton Abbey, in onda su Rete 4. Di una bellezza elegante, come solo chi ha avuto un passato come lei, la MacLaine risulta ancora essere una bellissima signora di 80 anni.



Di trasformazioni ne abbiamo viste tante sul suo viso, dalla Geisha alla nobile extralusso. Il suo make-up, di oggi, nel personaggio “abbeyano” tende sicuramente a evidenziare gli occhi, belli anche se non troppo grandi, ma molto espressivi. Per questo usa ombretti spesso colorati, proprio per mettere in risalto il suo colore azzurro naturale. Non manca mai poi la matita nera a evidenziare la linea della palpebra superiore dell’occhio. Il trucco è ovviamente quello di scena, per cui non è leggero sul viso e porta in evidenza sempre le labbra, con un rossetto molto acceso. Quindi, prendete spunto anche ultimo trend è proprio il look anni Venti.