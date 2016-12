Sexy, Cougar o Preppy? Capelli e trucco come le star

07:00 - Nuovi stili per tutte le età: per chi vuole sembrare giovane e per chi invece vorrebbe crescere con eleganza. Dalle affascinanti e conturbanti Beyoncé e Carla Gozzi alla più dolce e composta Prep Girl Ariana Grande. Senza tralasciare quella Cougar di Paris Hilton. Ma come assomigliare a loro? Ecco i consigli “rubati” durante l'evento capitolino di moda e bellezza “Beauty Haute Couture”.

A LEZIONE DI SENSUALITA' DA BEYONCE' - Iniziamo con le madri che scatenano il testosterone; come la diva Beyoncè, che, ai Grammy Music Awards, ha dato un taglio al look da teenager. Come ha fatto? Lo spiega Paola Valenti direttamente dai saloni dell’Accademia di formazione L’Oreal. “Beyoncè ha optato per un taglio shaggy bob, con una scalatura destrutturata, reso per lei decisamente più estremo dall’effetto gnown up del suo colore! Un effetto destrutturato e libero della capigliatura si può facilmente ottenerlo con i prodotti della linea Wild L’Oreal Professionnel”.



CARLA GOZZI COME MARILYIN - “Altra icona di stile indiscussa, l’italianissima Carla Gozzi, coach style di professione, con il suo nuovo programma tv "Mamma sei 2 much!” ci ricorda che la tendenza colore ice blonde, superando il confine del platino bambola alla Marilyn, incarna una femminilità multisfaccettata nei riflessi ghiaccio, a volte tendenti ai colori pastello



IL SEGRETO DELLA PREPPY ARIANA GRANDE - “E se le madri non rinunciano a sedurre, le figlie scelgono la moda degli anni ’50-’60, come la giovanissima Ariana Grande, idolo delle teenager di tutto il mondo con il suo look preppy: un viso acqua e sapone con un immancabile eyeliner grafico sugli occhi”.



LA COUGAR EREDITIERA - “Infine, per essere sexy e fuori dagli schemi, al Coachella Festival, avvenimento glam dell’anno, una Paris Hilton versione fashion hippy, sfoggia gli immancabili Boho Waves hair, onde che caratterizzano ormai il lungo mosso di questi ultimi anni, d’ispirazione bohémien e interpretazione romantic chic!”.