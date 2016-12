Sette facili mosse di bellezza low cost e fai-da-te

DRY BRUSHING – Iniziate passandovi una spazzola body su tutto il corpo, prima della doccia. A questo punto, sciacquatevi con rapidi getti di acqua tiepida, poi calda e infine fredda. Gli sbalzi di temperatura vi renderanno la pelle soffice ed energizzata.



CAPELLI LUMINOSI - Rosmarino e alloro sono un toccasana per le vostre chiome. Vi basterà far bollire un rametto di rosmarino e poche foglie di alloro per un decotto naturale e imbattibile per capelli lucenti e profumati. Terminata l'ebollizione, lasciate riposare il vostro decotto per 10 minuti e utilizzatelo ultimando il risciacquo dei capelli dopo il lavaggio solito. Vi consigliamo di ripetere una volta ogni settimana.



TRUCCO ANTIAGE – Per la rigenerazione cellulare della cute vi consigliamo di diluire una goccia di olio essenziale di incenso nell'olio di Argan. Un profumo inebriante ed esotico per una carica emolliente insuperabile.



BAGNO DRENANTE – Per riattivare la microcircolazione immergetevi in una vasca di acqua tiepida con qualche goccia di olio essenziale di ginepro, limone e finocchio. Direte addio alle vostre gambe pesanti ritrovando il piacere di essere donne e (soprattutto) di indossare i tacchi!



ADDIO OCCHIAIE - Per battere l'insonnia e le odiose occhiaie, massaggiatevi prima di andare a letto i piedi, la nuca e il retro delle orecchie con un olio essenziale di lavanda. Una stimolazione rilassante per una notte tranquilla e dolcissima.



VENTRE PIATTO – Per sconfiggere i gonfiori addominali e indossare con disinvoltura gli abiti a tubino più attillati, massaggiatevi all'altezza dello stomaco con una goccia di olio essenziale di finocchio, menta piperita e zenzero. Rimarrete stupite dal risultato!



SCRUB PER IL VISO – Dite addio alle impurità del viso aggiungendo a un cucchiaio di zucchero di canna qualche goccia di olio di jojoba e di olio essenziale di lavanda. Massaggiate con lenti movimenti circolatori su guance e fronte, e risciacquate abbondantemente con acqua tiepida. Pochi istanti per una pelle morbida e purificata.





A cura della redazione "Bella più di prima"