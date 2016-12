Scopriamo il make-up di Michelle Suzanne Dockery

07:00 - Lineamenti semplici e delicati, la conosciamo meglio con il suo “nome” televisivo che per quello di battesimo. Lady Mary Crawley, al secolo Michelle Suzanne Dockery, è una giovane e promettente attrice britannica, che è entrata nelle nostre case e, quindi, principalmente conosciuta per far parte della serie televisiva Downton Abbey, per cui è stata candidata a tre Emmy Awards e un Golden Globe. La quarta stagione della serie è appena partita su Rete 4 e la bellezza della Dockery è sempre più evidente.



Viso leggermente tondo e decisamente acqua e sapone, Michelle ha una pelle chiarissima e gli occhi marroni, per cui il make-up dovrà sempre tener conto di non essere mai eccessivo e andare al massimo verso il pesca, con un fondotinta poco invasivo. Per gli occhi, anche per il tipo di ruolo nella serie, non la vediamo mai in toni accesi, ma decisamente tenui, così l’ombretto ha un colore naturale, come del resto le labbra, per andare a sottolineare i suoi tratti perfetti.