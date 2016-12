Scopriamo il make-up di Barbara Palombelli

Elegante e raffinata, giornalista, scrittrice, conduttrice tv e radio. Padrona di casa di Forum da poco più di un anno, con ottimi risultati di ascolto, e spesso nelle cronache per piccoli “dissapori” con l'ex conduttrice Rita Dalla Chiesa, Barbara Paolombelli ha sempre un tono deciso, ma pacato. Così come il suo make-up.

Certo, televisivo, ma mai eccessivo anche quando la si vede in giro per occasioni mondane con il marito Francesco Rutelli. Eh sì, di situazioni ce ne sono: premi, prime cinematografiche, galà e anteprime, teatro, arte, e tutte quegli eventi alla quale il suo ruolo non la sottraggono. Pacata, dicevamo, sia che indossi un abito rosso che in nero, elegante. Il suo trucco è sempre leggero, al massimo “azzardato” con un ombretto grigio sfumato, ma di rado, solo se l'occasione le consente una licenza in più.

Ama molto i toni del marrone e del rosa. Nel suo look non manca mai una base leggera e un po' di cipria per togliere il lucido, a contrasto con le telecamere, un rossetto color carne (il trendissimo “nude look”) o di un rosato leggero e la matita nera sulla palpebra superiore a ingrandire e delineare l'occhio.