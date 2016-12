Saper osare con il trucco, senza esagerare

07:00 - Quante volte in metropolitana, al supermercato, per strada o nel vostro posto di lavoro vi capita di vedere donne troppo truccate? Donne che si nascondono dietro il trucco: mascara, ombretti e matite nere per loro sono una maschera, che le protegge e le difende dal mondo. Bisogna imparare a dosare il make-up, individuando quello giusto per ogni occasione.



Miscelare i colori giusti, non esagerare con gli accostamenti troppo azzardati, senza però dimenticare un pizzico di fantasia. Sembra facile, ma non lo è. Avete un viso non banale e avete voglia di farlo risaltare con il giusto make-up?



Stendete primer e fondotinta persistente, per trovare la giusta tonalità più vicina al vostro incarnato miscelate vari colori di fondotinta su una tavolozza. Stendete il correttore sulle occhiaie e la cipria compatta con un pennellino su tutto il viso. Ora disegnate una linea definita sopra l’occhio con una matita marrone, poi applicate un ombretto verde militare sulla parte esterna dell’occhio, quasi a creare una mezza luna. Stendetelo anche sotto l’occhio, poi applicate un ombretto color biscotto al centro della palpebra e unite i due colori, creando così il punto luce sotto le sopracciglia con un ombretto bianco opaco.



Passate ora al mascara volumizzante e disegnate le sopracciglia con una matita. Sul contorno labbra applicate una matita bordeaux, fate sempre attenzione agli angoli esterni, e un rossetto bordeaux scuro molto intenso. Un tocco leggero di fard marrone opaco sullo zigomo ed eccovi pronte. Vi piace questo look un po’ aggressivo, ma non esagerato?