San Valentino: il make - up per sedurre il tuo lui

Per realizzare un trucco d'effetto, ma senza esagerare, bisogna decidere se creare il focus sullo sguardo oppure sulle labbra. Se il tuo obiettivo è quello di sedurre con un batter di ciglia punta su un make up che enfatizzi la sensualità, che dia profondità e che renda intriganti i tuoi occhi.



Il primo passo per evidenziare al meglio il tuo sguardo è stendere sulle palpebre ombretti dalle tonalità perlate e brillanti come oro, argento, bronzo e bianco. Dopo aver passato la matita bianca nella rima inferiore dell'occhio, procedere con "quintali" di mascara per infoltire le sopracciglia e ottenere un effetto "cerbiattoso". No all'eyeliner: renderebbe più piccoli gli occhi. Completare con un gloss nude che mette in evidenza la forma delle labbra e non crea mai contrasti sgradevoli.



Se desiderate puntare tutto sulle labbra, focalizzatevi sui rossetti rossi: ne esistono numerosi tipi e diverse tonalità che si addicono a tutti gli incarnati. Ci sono sfumature bellissime di rosso, declinato nelle sue tonalità più scure, dal brillante rosso ciliegia a nuance più cupe e intense, come il mattone e il borgogna.



Prima di procedere con il make - up però, assicuratevi di di avere le labbra perfettamente idratate, senza pellicine o segni di screpolature: solo così saranno belle da vedere...e soprattutto da baciare. Il color rouge, sicuramente di grande impatto, è perfetto da abbinare a un maquillage delicato: quindi, dopo aver steso il fondotinta che meglio vi si addice, non esagerate con il trucco degli occhi. Basta colorare le palpebre di una nuance color burro e applicare un filo di matita nera nella rima inferiore dell'occhio.