San Valentino: il make-up per farlo innamorare

07:00 - C'è chi a San Valentino punta su una cena a lume di candela, chi su un look seducente e chi invece preferisce focalizzarsi semplicemente sul dopo cena: sguardo sensuale, labbra infuocate e belle da baciare. Se, però, siete al vostro primo appuntamento è meglio non strafare. Il consiglio è quello di non stravolgere il proprio look e di truccarsi nel modo più semplice possibile: la scelta migliore da fare, quindi, è optare sul make-up dai toni pastello.

Per celebrare la festa dedicata all'amore è opportuno puntare su un trucco elegante e raffinato nelle tonalità del rosa e del pesca che si adattano bene a qualsiasi incarnato. Con un make up neutro, ben calibrato, che ingrandisce gli occhi ed esalta gli zigomi, sarete sicuramente perfette e anche il vostro lui apprezzerà.



Moltissimi uomini, infatti, non adorano il trucco importante e pesante: per questo motivo, il rosa antico, il rosa cipria e il marrone perlato sono le tonalità ideali per riscaldare il viso e ricreare un make up da diva. Una diva che non eccede nel trucco, ma che usa i prodotti giusti al punto giusto.



Ecco come fare. Prima di tutto usate una base illuminante su tutto il viso e valorizzate gli zigomi con una spolverata di fard. Poi concentratevi sullo sguardo: ombretto tenue, magari perlato e mascara, tanto mascara. Per le labbra, meglio puntare su qualcosa di nude e velato. ll rossetto beige, per esempio, mette in evidenza la forma delle labbra e non crea mai contrasti sgradevoli. Perfetto per le more e le bionde, il beige dà il meglio di sè quando è arricchito da particelle rosate, oro e corallo.



Se, invece, per questa serata proprio non riuscite a fare a meno di qualcosa dal color rosso passione, via libera con lo smalto.



Sarete strepitose!