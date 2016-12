Rossetti per Natale: 50 sfumature di… rosso

07:00 - Rosso, quale colore migliore rappresenta il Natale? Energia, allegria ma anche passione e festa. Sono tutti sostantivi che associamo facilmente a questo colore. Così come quando pensiamo alle nostre labbra in questi giorni che non possono sottrarsi ai rossetti nelle occasioni delle Feste. E allora quali rossetti scegliere per questi giorni così speciali?



Chanel propone Rouge Allure Velvet nella tonalità La Flamboyante della Collezione Natale 2014, ma per le più pratiche c’è anche Plumes Precieuses, matitone-rossetto, dal colore intenso e ultra brillante e dalla texture morbida e leggera. Elegante e raffinato è il packaging dei rossetti Rouge G Jewel di Guerlain è elegantissimo, il design è stato realizzato dal gioielliere Lorenz Baumer, all’interno c’è anche un piccolo specchietto che permette di controllare la situazione delle labbra velocemente in ogni istante. Dotati di una formula studiata per idratare le labbra rendendole soffici, hanno una finitura lucida e il colore pieno. Si può scegliere tra 25 diverse tonalità di colore e Geisha è un raffinatissimo e particolare rosso.



Più tradizionale il Red Passion Jumbo Lipstick di Diego Dalla Palma, un rossetto che non stanca mai. Dolce&Gabbana propongono un rosso “prezioso” come un gioiello e raffinato come le serate di gala più chic, The Shine Lipstick della Collector's Edition. Nella linea natalizia, Pupa propone Miss pupa (il rosso è lo 003), un rossetto superchic, dalla texture gelée scorrevole e sensoriale, che esalta il volume delle labbra, lasciandole morbide e seducenti. Tutta la brillantezza anche nelle collezioni di Mac Cosmetics con colori più texture per le labbra sia con il famoso Mac lipstick, che con il Probal Gurung Lipstick, formulato per colorare e contornare le labbra. L'iconico prodotto Mac nei nuovi toni chic creati da Prabal Gurung. Carmine Rouge, un rosso cremisi purissimo, Light English Red, un nude beige trasparente e Ultramarine Pink, un mezzo tono di violetto. Edizione limitata, in lussuoso packaging color oro con il logo di Prabal Gurung