Rossetti: i colori e i make up di tendenza

La bella stagione 2017 vuole le labbra al naturale . Questo non significa rinunciare al make up della bocca per un look curato e in cui mostrarla al meglio: vuol dire semplicemente che gli stylist e i makeup artists hanno optato per tonalità tenui che ricalcano i toni dell’incarnato, valorizzando i punti di forza e correggendo gli eventuali difetti, ma con discrezione e senza aggressività. Grande spazio dunque ai toni del rosa , del beige, del pesca, con i finissage più diversi, dal glitter al cremoso, al mat, Chi ha la carnagione scura o addirittura olivastra trova comunque i classici rossi , ma anche alcune tonalità più estrose, come il mauve e il ciliegia , fino al grigio con effetto metallizzato e persino l’argento .

Quest’anno il rossetto si trasforma decisamente in cosmetico multifunzione, pensato per truccare le labbra, ma ideale anche su guance e palpebre, come se fosse un ombretto e un blush, secondo quando prescrive la tecnica del chroming, molto utilizzato anche sulle passerelle della moda primavera estate. Molti prodotti sono venduti in confezioni con due colori in nuance e con texture e applicatori adatti a essere utilizzati proprio per questo scopo, In alternativa, si utilizza una nuance più chiara per un’applicazione su tutte le labbra e si completa con un tocco in una tinta più brillante nella parte centrale.



Chi ama invece un make up più deciso che metta le labbra in primo piano può scegliere tra i nuovi colori metallizzati a effetto ultra brillante: in questo caso, meglio applicare il rossetto dopo aver disegnato il contorno delle labbra con l’apposita matita trasparente anti sbavatura. Si può anche giocare con la luce, applicando prima una base opaca e rifinendo con un prodotto a effetto metallizzato.



E’ sempre di attualità anche l’applicazione a strati, il cosiddetto layering, sovrapponendo due prodotti diversi per ottenere un mix di colori e di brillantezza. Le amanti del rosso trovano quest’anno nuove sfumature, declinate sui toni diversi, dal corallo al borgogna, e ai toni naturali del marrone, più adatti al make up da sera o alle carnagioni scure.