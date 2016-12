Rosmarino contro lo stress della pelle

07:00 - Conosciuto per le sue proprietà stimolanti e depuratrici è utile anche come cardiotonico e anticellulite. Ma anche le sue proprietà cosmetiche non sono da meno. Il rosmarino è un arbusto cespuglioso sempreverde, che raggiunge l’altezza di due metri, come tutti sappiamo, ha folte foglioline verdi alle estremità dei rami. Cresce spontaneo lungo le coste del Mediterraneo, diffuso un po' in tutto il mondo, viene coltivato estesamente negli orti, per utilizzarlo in cucina. L'olio essenziale di rosmarino è ricavato da Rosmarinus Officinalis ed è stimolante per il sistema nervoso, se inalato dà energia, migliora la memoria e favorisce la concentrazione.

Forse non tutti sanno però i suoi benefici sulla pelle. Il suo effetto astringente, ha proprietà toniche, antisettiche e purificanti. È utile per curare l’acne e le macchie scure cutanee. Per queste proprietà viene impiegato anche come ingrediente in lozioni e shampoo per capelli grassi, con forfora e per contrastarne la caduta, in quanto stimola la circolazione, favorisce l'ossigenazione dei tessuti e la ricrescita dei capelli.



Per uno shampoo anticaduta fai da te basterà versare qualche goccia di olio essenziale al rosmarino in uno shampoo neutro e procedere con il lavaggio in caso capelli deboli, fragili, grassi o con forfora. Al termine, sui capelli umidi, poche gocce frizionate sul cuoio capelluto e si potranno vedere significativi risultati nel giro di poco tempo. Inoltre, per combattere lo stress, si possono versare in una vasca d'acqua 10-15 gocce d'essenza, per ritrovare la calma e neutralizzare la tensione, combattere lo stress. Oppure, per contrastare la cellulite viene impiegato come ingrediente nei prodotti cosmetici e nei fanghi, in virtù dell'azione lipolitica, ovvero scioglie i grassi, ma è anche stimolante per la circolazione periferica e drenante sul sistema linfatico.