Rita Dalla Chiesa: “La mia forza? Essere acqua e sapone”

07:00 - Simpatica, intelligente, molto amata dal pubblico. E sempre bella. Siamo in compagnia di Rita Dalla Chiesa, la celebre conduttrice televisiva, pronta a confidare i segreti del suo fascino e le sue idee su ciò che è bello e che ci rende belli.

Rita, cos’è per te la bellezza?

Senza dubbio il mare. Mi lascia senza fiato, non c’è cosa più bella. E i fiori di pesco. Quado li vedo vuol dire che è passato un anno, ed è tornata la primavera. Poi, sono i fiori che papà (il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa N.d.R.) portava sempre a mamma.



Tu sei indubbiamente una donna bellissima, direi di un fascino antico. Da ragazza che percezione avevi di te?

Pensa, sul Giornale di Sicilia una volta scrissero che ero tra le più belle di Palermo! Comunque mi sentivo bella, almeno stando ai miei corteggiatori (ride N.d.R.)



Dalla tua risata direi che erano tanti…

Ammetto che appena ne mollavo uno ce n’era subito un altro! A parte gli scherzi, ho continuato ad avere negli anni una mia bellezza, particolare, pulita, non artefatta. Capello lungo e cerchietto da ragazza, e mèches e orecchini quando ho cominciato con la tv. Sono fortunata, devo a mia madre un corpo che non ha sentito l’esigenza dello sport. Mai messo piede in palestra!



E qual è allora il tuo segreto di bellezza?

Mantenere un profilo basso, semplice. Andare in giro con ballerine, senza tacchi 12. E poi amare il mio corpo, curandolo con moltissimi oli e creme, grazie ai quali mi sono tagliata fuori dal problema delle smagliature. E, credimi, alla mia età non è facile.



Se ti chiedessi la tua giornata tipo?

Mi alzo, corro a lavarmi i denti, e metto una crema idratante. È come un rituale per risvegliarmi. Poi faccio colazione e mi butto sotto la doccia, uno dei momenti più lunghi della mia mattinata. È vero che non sono alta 1,80 (ride n.d.r.) ma mi piace potermi occupare di tutto il corpo. Già sotto l’acqua mi massaggio con una crema emolliente, cerco di mantenere la morbidezza del viso e del corpo. È una cosa che mi fa stare bene.



Che rapporto hai con il trucco?

Trucco solo gli occhi perché, avendoli chiari ed essendo bionda, rischio di essere tutta un colore. In genere scelgo mascara marrone e ombretto grigio. Ma trovo che il viso lasciato acqua e sapone invece sia molto più sexy. Il trucco, pesante, involgarisce.



Se naufragassi sull’Isola del Famosi a cosa non rinunceresti?

Al burrocacao! Ne ho a quintali, sparsi per casa e borsette.



Come fai dopo tanti anni di riflettori ad avere capelli così belli?

Intanto mantengo la stessa pettinatura da sempre, e questo è importante, perché ha fatto sì che li stressassi poco. E poi faccio spesso impacchi di cheratina. D’estate invece uso moltissimo olio.



Il tuo rapporto con la chirurgia estetica?

Praticamente inesistente. A 30 anni ho eliminato le borse sotto gli occhi. Ma si è rivelata un’esperienza fantozziana.



Che è successo?

Fabrizio (Frizzi, N.d.R.) era assolutamente contrario. Così, quando il chirurgo mi ha proposto di dare anche una “tiratina”, io ho detto no. Sbagliando. Perché, come poi mi disse Sandra Mondaini, il gonfiore delle borse camuffava le rughe. Che, a intervento ultimato, divennero più evidenti.



Acido ialuronico sì o no?

Anche l’esperienza con le punturine è stata rocambolesca: sarà colpa della mia pelle particolare, non so, fatto sta che mi sono ritrovata piena di lividi! Così ho detto a me stessa: basta, grazie. Ammetto che mi piacerebbe provare i “fili di trazione” al collo, ma ho paura dell’anestesia e che mi restino ecchimosi a vita.



Chiederemo allora alla dottoressa Annalisa Pizzetti e al dottor Antonio Spagnolo, i due talent della nostra trasmissione “Bella più di prima”… Se rovistassi invece nel tuo guardaroba cosa troverei?

D’inverno tanto blu, nero e grigio scuro. D’estate verde, turchese, e colori che sanno di mare. Ho un look casual, mi sento ridicola vestita da signora. Preferisco jeans, ballerine o scarpe da ginnastica.



La donna più bella in assoluto dello spettacolo?

Ho amato Jacqueline Bisset. E, anche se purtroppo è ricorsa troppo alla chirurgia estetica, Michelle Pfeiffer. Bellezza, classe e femminilità senza limiti.



Un consiglio per tutte le amiche di “Bella più di prima”?

Come diceva mia mamma, prima di uscire di casa guardatevi allo specchio. E non aggiungete. Anzi, togliete!