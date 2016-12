Riso: dall’amido all’acqua, tutti gli utilizzi di bellezza

AMIDO, DETERGENTE NATURALE - Con potente azione calmante e lenitiva, l'amido di riso è ottimo sia per i bambini sia per gli adulti. Lascia in bagno un barattolo pieno di amido, e all'occorrenza prendine un pugno: aggiungi qualche goccia d'acqua e massaggia sulla pelle. Otterrai così una crema fai da te, utile soprattutto per il viso. Il nostro consiglio è di servirsene mattina e sera, rinfrescando la pelle e alleviandone le irritazioni.



CAPELLI - L'amido di riso può essere utilizzato anche per preparare un ottimo shampoo casalingo. Mescola un cucchiaino del solito shampoo con acqua e amido di riso, agita e usa il composto procedendo al normale lavaggio. Questo rimedio sarà ottimo per chi ha l'esigenza di fare spesso lo shampoo e permette di stressare meno la cute. Chicca dell'esperto: non hai tempo per lavare i capelli? Niente paura! Spolverizza sulla chioma l'amido di riso e spazzola energicamente, in questo modo avrai un naturalissimo effetto a secco.



MASCHERA DI BELLEZZA - Per creare una maschera dall'effetto nutriente e lenitivo ti basterà mescolare qualche cucchiaio di miele con amido di riso e stemperate con acqua di rose. Applica e lascia in posa per 20 minuti. Vedrai i risultati!



RIMEDI POST DEPILAZIONE - Se con la depilazione le tue gambe o l'inguine tendono a irritarsi, sbatti in una terrina un po' di amido di riso e qualche cucchiaio di latte, sino ad ottenere un composto cremoso. Spalma sulle gambe, lascia in posa e risciacqua abbondantemente.



MAKE UP LOW COST - Sapevi che l'amido di riso può essere utilizzato anche come cipria naturale? La sua polvere sin dall'antichità era utilizzata dalle geishe giapponesi per il caratteristico trucco del volto. Se la tua pelle tende a irritarsi facilmente e desideri un trucco leggero e non invasivo puoi utilizzare l'amido, da stendere sul viso con un pennello o con una spugnetta. Dritta dell'esperto: prendi il barattolo vuoto di una crema, aggiungi amido in polvere e poche gocce di olio essenziale; applica sulla pelle con una spugnetta, e il gioco è fatto. O meglio, il risultato assicurato!



GAMBE STANCHE - Dopo una giornata faticosa l'acqua del riso è un vero e proprio toccasana per gambe gonfie ed appesantite. Se aggiungi oli essenziali al pediluvio, la sensazione di bellezza naturale è immediata.





A cura della redazione "Bella più di prima"