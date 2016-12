Ringiovanire la pelle prima di uscire

07:00 - Gioventù perduta niente paura: arriva un make-up apposta per noi “giovani quarantenni”. La prima cosa da usare per ritrovare la giovinezza è il pensiero positivo e uno stile di vita corretto, poi possiamo anche affidarci alla scienza, che in questo senso ci viene incontro.



Applicate sul viso un siero che leviga la pelle e attenua le rughe, poi un fondotinta effetto lifting da stendere con il pennello. Scegliete sempre un mezzo tono più scuro del nostro incarnato, per togliere il grigiore della pelle. Ora è il momento del correttore da stendere sulle occhiaie e soprattutto sulla palpebra picchiettando dolcemente con il polpastrello.



Vi svelo un trucco che ho visto fare ai make-up artist: ruotando il manico di un pennello potete stendere meglio il correttore sotto gli occhi, ottenendo anche un leggero effetto lifting. Riempite ora le sopracciglia con una matita marrone e tracciate una linea netta sopra l’occhio, sfumatela con un pennellino, poi stendete un ombretto color moka e sovrapponetelo alla matita.



Con l’ombretto marrone scuro create un’ombra sulla parte esterna dell’occhio e stendete l’ombretto chiaro sotto il sopracciglio e al centro della palpebra, per dare maggior luce ed eleganza a questo make-up. Un velo di mascara e una passata di terra renderanno ancora più prezioso questo trucco. La terra va stesa con un pennello, formando una “e” sul vostro viso, partendo dalla fronte, passando per lo zigomo, terminando sul mento. Se volete un trucco un po’ più incisivo, applicate una linea di matita marrone scuro sopra e sotto l’occhio e per finire un rossetto rosso acceso e una matita per le labbra in tonalità.