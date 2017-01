Questioni di pelle: correttore, come sceglierlo?

CONTRO I BRUFOLI – Sul viso è comparso un brufoletto? Per nascondere l'imperfezione può fare al caso tuo un correttore stick da scegliere con consistenza compatta, di modo che si fissi sulla pelle a lungo minimizzando il brufolo.



IN CIALDA – Camouflage cream e correttori in barattolo con texture a lunga durata dalla consistenza secca sono perfetti contro brufoli e arrossamenti, perché si fondono con la pelle e coprono l'infezione in corso senza sciogliersi.



PER LE OCCHIAIE – Al contrario di brufoli e arrossamenti, il correttore giusto per nascondere le occhiaie deve essere piuttosto cremoso o liquido: ottimi i prodotti con applicatore dotato di pennello o spugna.



QUESTIONE COLORE – Attenzione alle sfumature! Il colore non deve essere né eccessivamente scuro, né troppo chiaro. Sperimenta in modo da valutare il prodotto più adatto a te e quando stendi il correttore evita di esagerare con le quantità.



VERDE VS ARANCIONE – Il correttore di colore verde può aiutarti a correggere le aree arrossate e va applicato prima del fondotinta. Al contrario, nel caso di occhiaie puoi orientarti su una sfumatura arancione da picchiettare dopo aver steso la base.



ATTENZIONE ALL'IGIENE – Le dita possono favorire il proliferare dei brufoli. Usa un pennellino in modo da stendere una piccola dose di prodotto e concentrarti su un'area specifica. Un secondo pennello ti servirà per il fondotinta, ideale per la base.



UNO O DUE? - Qualche volta un solo correttore non basta. Per coprire in modo adeguato le occhiaie puoi utilizzare più sfumature fra giallo e arancione. Nel caso di brufoli e arrossamenti utilizza prima uno stick verde, poi tono su tono rispetto all'incarnato.



L'ALLEATO – Sai che il fondotinta può aiutarti? I prodotti coprenti si rivelano alleati preziosi perché possono essere utilizzati per nascondere in modo adeguato occhiaie e imperfezioni. Picchietta la pelle con delicatezza con un pennellino.



ADDIO CICATRICI – Se desideri minimizzare una cicatrice o nascondere una macchia l'ideale è un prodotto in stick. I correttori con una consistenza cremosa ti permetteranno di stendere la base e aggiungere il fondotinta evitando l'effetto rughe.



LA TUA PELLE – Per scegliere il correttore ideale considera le esigenze della tua pelle. Evita quantità eccessive di colore e impara a sfumare con un pennello, soprattutto la delicata area del contorno occhi. Preserva il colore naturale dell'epidermide e rendi omogeneo l'incarnato grazie agli abbinamenti corretti.