Quattro make up d’autore per le occasioni d’estate

PER UNA LUNGA PASSEGGIATA - Evviva la sobrietà, niente trucco eccessivo, perché il make up deve essere ritoccato in continuazione. E bisogna fare attenzione perché il rischio di avere l'effetto "Pagliaccio It" è davvero alto.



PER UNA GIORNATA AL MARE - Evitate il trucco, perché è da "burine”. Se proprio non vi sentite sicure senza make up, vanno bene le creme solari colorate, anche con protezioni alte, e con diverse tonalità. Sì anche a un mascara waterproof e un po' di gloss. Insomma, non andrei in spiaggia truccata come Moira.



PER UN APERITIVO SULLA SPIAGGIA - Attente alla cura della pelle, per evitare macchie solari e discromie. Fate lo scrub e spalmate creme solari e idratanti. Ci sono anche prodotti solari esclusivi che donano luminosità alla pelle tipicamente estiva. E poi un filo di rossetto, magari rosso o arancio, che fa sempre molto donna curata e di classe. Magari eviterei il trucco alle ragazze di Jersey Shore con ciglia finte e orzaioli di mascara.



DOPOCENA - Tenete sempre conto delle temperature torride, quindi per evitare l'effetto Madame Tussauds scegliete delle texture che reggano calore, sudore e umidità. Il mascara waterproof vi aiuterà ad evitare l'effetto Marilyn Manson o Brandon Lee de Il Corvo. Ben venga lo strobing, per idratare la pelle e far riflettere per bene la luce.



Prendete esempio da Angelina: "Nel mio beauty non mancano mai piegaciglia, mascara e correttore, ma anche dei prodotti che fanno l'effetto sculpting. Lo porterò con me, in vacanza: la metà è ancora sconosciuta, ma sarà rigorosamente lontana da Equitalia".



A cura della redazione "Bella più di Prima"