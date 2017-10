Profuma il tuo autunno con l'essenza giusta per te

Getto benefico: il primo rituale di bellezza è senza dubbio sciogliere le tensioni e lavar via la stanchezza. Una doccia rifrancante alla sera, oltre ad avere un effetto benefico sul nostro umore, è il momento ideale per far esplodere i profumi dell'autunno. Le note sono quelle fresche e penetranti di mandarino e bergamotto, ma sono perfetti anche l'aroma di petali fioriti di rosa, orchidea, peonia e magnolia cono per regalare energia e vitalità. In commercio è possibile trovare dei docciaschiuma riequilibranti con proteine della seta per una pelle liscia e sensuale, ma anche olio di camelia e olio di mandorle per le loro proprietà nutrienti ed emollienti e tipicamente autunnali.



Vai con lo scrub: durante la doccia, ancor prima di pensare a cosa metteremo sulla nostra pelle, occorre che puliamo l'epidermide dalle cellule morte. Come fare? Con lo scrub, possibilmente fatto in casa in modo che sia naturale e leggero. Ottimo alleato per l'azione esfoliante è senz'altro il guanto di crine: oltre ad essere aiutarci ad avere una pelle sempre liscia e levigata, la prepara per l'eventuale depilazione e ci aiuta combattere la cellulite.



Parola d'ordine: idratare! In autunno, dopo aver esposto la pelle al sole estivo, diventa ancor più necessario utilizzare creme e olii nutrienti. Proviamo essenze con i semi di melograno e uniamoli all'olio di cocco per un risultato davvero a prova di scettici. L'olio estratto dai fiori di camelia giapponese miscelato con l’olio di mandorle dolci sono un mix perfetto per regalare alla pelle compattezza ed elasticità.



Il gran finale: come potremmo terminare il nostro rituale di bellezza senza due gocce di profumo? Tra gli aromi dell'autunno c'è solo l'imbarazzo della scelta: le fragranze di mandarino, bergamotto, orchidea, petali di rosa, peonia, magnolia, muschio e legno di cedro sono perfette per chi tra noi ama la dolcezza. Se invece siamo per fragranze più intense scegliamo quelle che sanno di pepe, noce moscata, incenso e anche patchouli e ambra.