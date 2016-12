Primer: il cosmetico che esalta il make-up

07:00 - Il primer è un grande alleato del make-uo quotidiano: serve ad aumentare la durata del nostro trucco e arrivare a fine giornata senza fastidiose sbavature. Ma come usarlo?

La parola primer, che in inglese significa letteralmente "qualcosa che va prima", definisce il cosmetico che serve a preparare la pelle al trucco. Che sia in crema o in gel, si applica sempre prima di procedere con il fondotinta, facendo attenzione alle quantità: ne basta un velo per ottenere un risultato duraturo.

Esistono, però, diversi tipi di primer: per il viso, per gli occhi e quelli per le labbra.



Primer viso - Solitamente si presenta con una consistenza morbida e va steso sul viso subito dopo l’applicazione della crema idratante, ma prima di utilizzare gli altri cosmetici. Inoltre, rende la pelle liscia e compatta per applicare al meglio il fondotinta. In commercio ne esistono di diversi tipi da scegliere a seconda dell'età e del tipo di pelle: quelli opacizzanti per la pelle mista o grassa, gli illuminanti, pensati per pelli mature che hanno bisogno di un tocco di luce in più, i correttivi che permettono di riparare, proprio come fa un classico correttore, le macchie della pelle, infine, quelli colorati che, in base alla nuance, hanno funzioni specifiche. Se sono verdi servono a coprire i rossori, rosa per regalare un effetto salute alle pelli spente e lilla per eliminare i grigiori della pelle invernale.



Primer occhi - Studiato appositamente per far durare più a lungo il trucco degli occhi, questo prodotto leggero e trasparente si applica prima dell’ombretto per evitare che si formino quelle brutte linee in corrispondenza delle pieghe della palpebra. Il primer occhi crea una base uniforme sulla quale il trucco si sfuma meglio, rendendo più intensi i colori degli ombretti o delle matite.



Primer labbra - La sua funzione, anche in questo caso, è quella di fissare matita e rossetto ed evitare le sbavature. Si applica sulla bocca ben pulita e asciutta, di solito è di colore molto chiaro per non alterare la nuance del rossetto rossetto che andremo ad applicare.