Pierpaolo Petrelli: “Bello io? Piuttosto uno zingaro pieno di insicurezze”

Pierpaolo, cos'è per te le bellezza?

Sarò banale ma per me la bellezza non ha nulla a che vedere con l'estetica. È ciò che uno ha dentro.

Più che banale poco credibile, detto da uno figo come te

So che non mi crederai ma con lo specchio non ho alcun tipo di rapporto.

Perché sai di essere bello (n.d.r.). A parte gli scherzi, che voto ti dai esteticamente?

7?

Lo stai chiedendo a me?

Dai, più che sufficiente. E per me è tanto, a scuola era il mio voto più alto.

A proposito, com'eri da piccolo?

Alle elementari le ragazzine della mia classe mi venivano tutte dietro, mi scrivevano letterine. Ma io non mi sono mai vantato del mio aspetto fisico, sono stati gli altri a farmi sentire bello. Forse durante l'adolescenza ho iniziato ad avere una percezione migliore di me. Ma la bellezza non è mai stata un punto fermo della mia vita, anche se dopo mi ha sicuramente fruttato (ride).

“Striscia” a parte, la tua giornata tipo?

Mi sveglio, resto una ventina di minuti sotto le lenzuola. Faccio colazione sfondandomi di latte e Gocciole, e doccia.

Creme o prodotti di bellezza?

Niente di niente, in questo sono molto animalesco. Presente Tarzan? Tarzan, con le Gocciole appunto. (ride)

Torniamo alla giornata tipo.

Palestra, pranzo e studio. Da qualche mese prendo lezioni di dizione e recitazione.

Quante volte a settimana ti alleni?

Tre Sono appassionato di boxe.

C'è un outfit a cui non puoi rinunciare?

No, anche col look zero feeling. Rispetto all'altro velino (Elia Fongaro n.d.r.) non ho uno stile mio o una fissa per la moda, sono più zingaro. Durante il giorno sto spesso in tuta, al massimo jeans e magliettina.

E per un aperitivo sui Navigli che ti metti?

Camicetta slim fit, è l'indumento che mi fa sentire più sicuro.

Per avere un fisico perfetto come il tuo immagino mangi solo petto di pollo e tonno al naturale?

Macché, tutt'altro. Vado matto per la parmigiana e le lasagne! Il fatto è che faccio tantissimo sport.

Quindi niente dieta?

Con il mio migliore amico come ti dicevo faccio tre volte a settimana boxe. Appena arriviamo in palestra ci facciamo caffè e crostata con la marmellata per darci una bella botta di zuccheri. Poi dopo l'allenamento pranziamo con petto di pollo e verdura. E un cannolo alla ricotta.

Un cannolo alla ricotta?

Un nostro amico catanese li fa buonissimi. La sera poi sono spesso fuori a cena quindi nessuna regola alimentare.

Cosa cambieresti di te fisicamente?

L'altezza. Qualche centimetro in più non mi dispiacerebbe.

Scusa, quanto sei alto?

1.84.

E ti lamenti?

(ride) Per il resto comunque mi accetto, anche perché mamma se no si offende

Chirurgia estetica si o no?

No no, sono assolutamente contrario.

Epilazione si però

Sì ma dall'anca in su.

In spiaggia slip o boxer?

Slip, ma da un paio d'anni. La mia ex fidanzata con cui sono stato 5 anni non me li faceva indossare, era gelosissima.

Ok ok non indago oltre. Cosa non deve mancare assolutamente nel tuo guardaroba?

Le Converse.

E se andassimo a fare shopping insieme, cosa mi faresti comprare per “velinizzarmi”?

Una bella camicia slim fit. Fidati, avresti il tuo perché.

Che rapporto hai con il nudo?

Un calendario lo farei senza problemi. Un film non credo.

E a Playa Desnuda che avresti fatto?

Mi sarei spogliato subito (ride).

Sei fidanzato?

No al momento no. Sono single da mesi.

Caratteristiche fisiche della tua donna ideale?

Occhi chiari, mora, labbra carnose. Classica bellezza mediterranea. Diciamo un po' meno formosa della Bellucci.

Sei un tipo competitivo?

Nello sport tantissimo. In generale mi piacciono le sfide.

E con Elia ti sei mai sentito in competizione?

Mai, anche perché siamo completamente diversi.

Quando vai ad un provino temi il confronto con gli altri?

Dipende. Io non sono molto sicuro di me stesso, anche se per lavoro devo cercare di esserlo .

In cosa ti senti insicuro?

Ci sono situazioni in cui vorrei essere meno fragile, anche con la mia donna.

Approfondiremo il discorso. Chiudiamo questa intervista sulla bellezza tornando al tema portante. Cosa indossi in questo momento?

Jeans e camicia bianca. Sto andando ad un colloquio di lavoro. Anzi, augurami tanta m.!.