Per le feste ci vuole un trucco a lunga durata

07:00 - Durante le festività siamo sempre un po’ più fuori e all’aria aperta: ci sono i regali da comprare, scappare da una parte all’altra della città, entra e esci dai negozi, freddo e caldo. E la pelle e il trucco ne risente. A quante è capitato di uscire di casa con un trucco da favola e tornare la sera con il blush scomparso o, peggio ancora, il mascara colato. Innanzitutto, per un trucco bello e a lunga durata, bisognerà fare in modo che si abbia una bella e sana base, per cui curare il proprio viso è sicuramente un buon punto di partenza.







La pelle screpolata non aiuta il make-up. Si parte dal fondotinta, certo, quello a lunga durata può aiutare, ma non aspettiamoci né pretendiamo miracoli. È consigliabile utilizzare un buon primer, una base che ci aiuterà nella durata del make-up, ne basterà pochissimo per farlo assorbire e procedere con il fondotinta. Si può anche picchiettare per farlo assorbire più in profondità. Il correttore penserà, appunto, a “correggere” le imperfezioni della pelle o le occhiaia. Dopo un tocco di blush o, per chi preferisce, di terra, arriverà la cipria. Ed è lei una delle alleate maggiori per il make-up duraturo. Sia perché fissa il trucco e sia perché potendocela portare in borsa è facilmente spendibile per le urgenze.



E tra le varie tonalità c’è quella trasparente, che non cambia il colore del fondotinta. Un punto dolente di molte donne è il trucco degli occhi. Eccessiva lacrimazione, sudore, caldo o passaggio delle nostre dita mentre stiamo pensando ad altro, possono rendere il nostro sguardo un impasto nero decisamente poco estetico. Qui però il trucco a lunga durata può tornarci utile, soprattutto se evitassimo di passare le mani sugli stessi.