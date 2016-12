Peperoni: alleati del sistema immunitario e della bellezza

07:00 - I peperoni sono grandi alleati del sistema immunitario e aiutano a prevenire l'invecchiamento. Se cucinati in modo corretto sono anche digeribili: diventano pesanti solo se vengono iperconditi.

L’INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – I peperoni appartengono alla famiglia delle Solanacee, genere Capsicum e sono originari dell'America Meridionale e delle Antille. Sono costituiti in prevalenza da acqua (92%, e sali minerali, tra cui fosforo, magnesio, potassio, ferro e calcio. Un peperone rosso di medie dimensioni contiene solo 37 calorie, 7 grammi di carboidrati e 2 grammi di fibre. A questi si aggiungono grandi concentrazioni di vitamine A e C, di vitamina B6 e del magnesio.



LE PROPRIETA’– Il peperone è molto ricco di vitamina C: ne contiene quattro volte più che gli agrumi, e quindi è molto utile per rinforzare il sistema immunitario e promuove la disintossicazione delle cellule dalle tossine. Buono anche l'apporto di vitamina A, con 0,7 mg ogni 100 g, ed è quindi un ortaggio prezioso per prevenire malattie di invecchiamento della pelle, tumori e malattie cardiovascolari. Buono anche l’apporto di carotene e potassi, che aiutano le funzioni diuretiche. La vitamina B6 e il magnesio, infine, riducono ansia e migliorano la performance dei muscoli.



LA RICETTA D’AUTORE: TEMPURA DI PEPERONI E ZUCCHINE – La chef Isabelle Grabaudel Margutta RistorArte (Roma) suggerisce di mettere in forno a 180 gradi tre peperoni rossi per 20 minuti, poi sbucciarli e togliere i semi. Nel frattempo preparare la tempura con 60 grammi di polvere di the Matcha, 100 grammi di farina di riso e 165 ml di acqua frizzante ghiacciata. Tagliare a fili tre zucchine, passarle nella tempura e friggerle in abbondante olio bollente. Frullare poi peperoni con aceto di mele e 2 cucchiaini di miele. Su un piatto servire gli stick di zucchine con la crema di peperoni agrodolce servita a parte in un bicchierino di vetro, e 150 gr di burrata pugliese appoggiata sopra come fosse un cappuccino, 50 grammi di pinoli tostati e una fogliolina di basilico. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per un piatto vitaminico e saporito, lo staff del Margutta RistorArte vi consiglia di preparare una peperonata leggera facendo andare a fuoco vivo i peperoni tagliati a listarelle con olio, aglio ed erbe aromatiche, per una decina di minuti. Decorare con i pinoli ed accompagnare con la burrata.