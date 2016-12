Pancia piatta con la salicornia

La salicornia , nota anche con il nome di asparago di mare a causa del suo aspetto allungato e per i suo colore verde brillante, cresce in piccoli cespugli nei terreni salmastri e umidi. Si utilizza in cucina in modo simile agli asparagi di terra, bollita e condita con olio e limone , oppure cruda, se è molto tenera, oppure si usa per preparare piatti a base di pesce. E' molto ricca di proprietà benefiche , in particolare favorisce la diuresi e la depurazione. Oggi la scopriamo in una deliziosa ricetta di autore: risotto con salicornia e vongole veraci.

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – La salicornia appartiene alla famiglia delle Chenopodiaceae, la stessa di cui fanno parte anche gli spinaci, ma è lontana, per forma e sapore, dalla pianta "parente". La pianta ha di solito un'altezza tra i 10 e i 35 centimetri, steli carnosi, con rami rivolti verso l'alto.



LE PROPRIETA' - La salicornia è ricca di liquidi e vitamine, ha un forte potere diuretico e depurativo. E' dunque un ingrediente speciale per chi tiene alla propria linea: sgonfia la pancia, riempie di energia, dona nuova luce. Le proprietà nutrizionali della salicornia sono pregevoli: contiene ferro, magnesio, potassio, calcio è ha un elevato contenuto di sali minerali, di vitamine del gruppo B e vitamina C.



LA RICETTA: RISOTTO CON VONGOLE VERACI E SALICORNIA (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) In una padella preparare il soffritto per un chilo di vongole, con aglio, olio e peperoncino. Quando le vongole si sono aperte, sfumare con un bicchiere di vino bianco e infine aggiungere 300 grammi di salicornia. Far cuocere 400 grammi di riso, aggiungeteli al condimento e fate restringere ulteriormente il condimento. Dato che gli ingredienti di base sono piuttosto saporiti, fate attenzione all'utilizzo del sale nella cottura del riso. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Seguite i consigli dello staff dell'Osteria Pucci per cucinare la salicornia in un modo rapido ma efficace: per un delizioso e benefico antipasto, è sufficiente bollirla e condirla con olio extra vergine d'oliva, sale e pepe, magari servita con scaglie di grana e succo di limone.