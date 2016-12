Paese che vai, silhouette che trovi

16:36 - Prendete nota, signore e signorine, perché da oggi avrete un motivo per non colpevolizzarvi per qualche eventuale rotondità su gambe e fianchi: se la vostra silhouette non è all’altezza delle vostre aspettative, infatti, a volte non dipende dalla cattiva alimentazione o dalla vira sedentaria, ma da una triplice alleanza, per noi nefasta: oltre alla genetica, ovvero le caratteristiche che abbiamo ereditato da genitori e antenati. Hanno un loro peso anche la geografia e la storia.

LA GEOGRAFIA – Può avere un peso considerevole sulle nostre forme. Ad esempio il bacino è il punto del corpo su cui si concentrano molte frustrazioni estetiche delle donne europee. Il gentil sesso del Vecchio Continente tende a richiedere più interventi di medicina e chirurgia estetica per la parte inferiore del corpo, mentre le statunitensi tendono a voler modificare con maggiore frequenza l’aspetto del loro viso. Se n'é discusso durante la seconda edizione dell’AMPIC, Aesthetic Medicine Practical International Congress, in cui si è sottolineato che le “forme” europee hanno cause ancora poco esplorate. Ha sicuramente un suo peso (in tutti i sensi!) una questione genetica tipica delle popolazioni mediterranee, che coinvolge, oltre al nostro Paese, anche Grecia, Spagna e Francia meridionale.



“Il Nord della Terra - aggiunge il Prof. Giovanni B. Agus, Presidente di AMPIS,Aesthetic Medicine Practical Italian Society - prefigura oggi prevalentemente una figura femminile longilinea se non androide; viceversa il Sud, una figura che definiremo brachitipo o ginoide, con maggior frequenza di quadri riconducibili a cellulite”. In pratica, nei paesi più settentrionali le donne sono più alte e slanciate, anche se potenzialmente “massicce”, mentre le silhouettes meridionali sono più arrotondate e materne, con gambe più corte rispetto al tronco e una maggiore tendenza a sviluppare grasso sottocutaneo. Aggiunge il Prof. Agus:" La donna del Sud Italia, inoltre, tende ad avere gambe più pesanti rispetto a quella del Nord, e non si tratta solo di un canone estetico di bellezza. A cambiare è soprattutto la struttura del bacino, più larga nelle regioni meridionali".



Secondo gli specialisti, tra le cause delle geo-differenze gioca un ruolo importante il rapporto peso/altezza, che avvantaggerebbe proprio le nostre donne europee a discapito di quelle del Nuovo continente. Senza generalizzare troppo, ovviamente, perché le differenze Nord e Sud esistono anche in Italia: le donne delle regioni centro settentrionali hanno da due a quattro centimetri in più rispetto alle loro colleghe del Sud. In ogni caso, le italiane non apprezzano la forma delle arte bassa del loro corpo: non a caso l’intervento di medicina e chirurgia estetica più eseguito da noi è la liposuzione ai fianchi.



IL “PESO” DELLA STORIA - Un tempo il bacino era rigorosamente grosso. Basti pensare all’archetipo dell’immagine paleolitica della donna, riprodotta nella ricca statuaria femminile in pietra, in avorio, perfino in terra modellata (parliamo, ad esempio, delle “Veneri preistoriche” e delle “Madri mediterranee”), con forme veramente opulente proprio nel bacino. Questo dimostra che all’epoca erano considerate esteticamente belle, tanto da celebrarle nella nudità artistica e figurativa.



Guarda il video tratto dall'archivio di "Bella più di prima"