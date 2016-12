Olio di sandalo contro pelli impure

07:00 - Pelli impure, infiammazioni cutanee, punti neri e brufoli. Contro questi inestetismi o fastidiosi piccoli problemi c’è l’olio essenziale di sandalo. Viene estratto dalla Santalum Album, pianta originaria dell'India meridionale, dell'Australia e dell'Indonesia orientale. Si tratta di una specie tropicale della famiglia delle Santalaceae, che vive in un clima umido, con una temperatura che varia dagli 0 ai 38 gradi. Da circa 4mila anni viene utilizzato nelle scuole di yoga tantrico per stimolare l'energia sessuale. In Oriente sono note da sempre le sue proprietà cosmetiche oltre che curative e medicinali.



In Europa, invece, arrivò molto più tardi grazie ad alcuni medici cinesi che lo utilizzavano contro le infezioni urinarie. A oggi, l’olio essenziale di sandalo viene utilizzato sia a uso esterno, che interno. Come racconta la tradizione, viene usato anche per curare i mali dell'anima e dello spirito e per favorire la pratica della meditazione. L'olio in questione può essere usato come olio da massaggio, con azione benefica sia sulla pelle, che nello spirito. Per la pelle, la proprietà più evidente del sandalo è quella astringente del suo olio.



Può essere utile in caso di pori della pelle dilatati, soprattutto sul viso, ma anche in caso di pelle grassa o di cuoio capelluto che tende a produrre sebo in eccesso. L'olio di sandalo è quindi un toccasana, che può essere utilizzato da tutti, con le giuste precauzioni, per poter intervenire in problematiche più o meno gravi. Per ottenere risultati basterà aggiungerlo direttamente nella crema che si utilizza nella quotidianità e procedere per qualche tempo. Risultato garantito.