Olio d’oliva, otto segreti per essere belle come natura comanda

STRUCCANTE PER OCCHI - Anche il make up più impegnativo non potrà resistere all'azione altamente idratante dell'olio d'oliva. Tamponate delicatamente con un batuffolo di cotone o con un dischetto struccante e togliere ombretto, mascara o eyeliner non sarà stato mai così facile.



IDRATANTE PER LA PELLE – Usare l'olio d'oliva per idratare la pelle la rende unta e grassa: falso, anzi falsissimo. Applicatelo in piccole quantità massaggiando con piccoli leggerti circolari. Entrerà in profondità, senza ostruire fastidiosamente i pori.



TONICO PER CAPELLI – State per partire per le tanto desiderate vacanze e non sapere quale olio per capelli portare per coccolare la chioma dopo i bagni di sole? Semplicissimo, affidatevi al miglior olio d'oliva locale. Dopo la doccia, basterà frizionare dolcemente le punte dei capelli bagnati con qualche cucchiaio di olio d'oliva caldo per avere chiome lucenti e soprattutto nutrite. Da asciare in posa per mezz'ora.



OLIO DA BAGNO - Aggiungete qualche goccia del vostro olio essenziale preferito a 3-4 cucchiai di olio d'oliva per immergervi in un bagno caldo dalle incredibili capacità idratanti.



PER LA RASATURA – Ottimo anche per i maschietti, fa scivolare meglio il rasoio sulla pelle consentendo una rasatura ad hoc ed evitando fastidiose irritazioni.



AZIONE CALMANTE - L'olio di oliva lenisce prurito, bruciore e ogni irritazione della pelle, rappresentando un valido alleato in caso di eruzioni cutanee. Le mamme lo sanno bene, essendo grande amico dei neonati con dermatiti da pannolino!



LABBRA SECCHE E SCREPOLATE – Si sa, il sole spesso mette a dura prova la morbidezza delle nostre labbra. Ma per dire addio a labbra disidratate e rovinate, e avere una bocca prova di passione estiva, basterà mescolare cera d'api fusa, olio d'oliva e una goccia dell'olio essenziale preferito, per ottenere un burro di cacao rigorosamente naturale.



TRATTAMENTO PER LE UNGHIE – Immergete le vostre mani in una ciotola con acqua tiepida e un paio di cucchiai di olio d'oliva. Servirà a idratare le fastidiose cuticole e a prepararvi al meglio per la vostra manicure.



