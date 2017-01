Occhi chiari, trucco scuro

Avere occhi chiari in passato era ritenuta una grande fortuna, l'occhio azzurro o l'occhio verde hanno sempre avuto una certa attrattiva, io invece avendo gli occhi azzurri sono molto attratta dal mio opposto, ovvero dall'occhio scuro. Per anni mi sono truccata di azzurro, scoprendo nel tempo che sbagliavo tutto: non mettevo in risalto i miei occhi, ma li facevo scomparire. Anche voi avete occhi chiari, ma non sapete come truccarli?