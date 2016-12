Non solo rosso e oro per il make-up delle feste

07:00 - E chi l’ha detto che il colore in autunno e in inverno va bandito o dimenticato? In questo periodo dell’anno il rosso e l’oro sono i protagonisti assoluti delle vetrine di tutti i negozi, eppure c’è il modo di usare anche altri colori in questa stagione. Avete voglia di giocare con il colore e osare un po’? Sbizzarriamoci con il viola e il fucsia, per impreziosire i vostri occhi.



Stendete fondotinta e cipria sul viso con un pennello, applicate una matita nera resistente all’acqua su tutta la palpebra e sfumatela con un pennello, poi sovrapponete un ombretto nero, rimanendo il più possibile vicini alla rima ciliare. Ora aggiungete un tocco di ombretto rosa al centro della palpebra e sfumatelo verso l’alto, poi applicate ancora un tocco di ombretto nero e mischiatelo al rosa, come foste delle pittrici, con un pennello morbido.



Applicate l’eyeliner nero con una linea decisa e una bella passata di mascara nero sulle ciglia, poi aggiungete la matita nera all’interno dell’occhio e fissatela con un ombretto nero. L’ombretto nero steso sopra la matita serve a fissarla. Ora, per rendere ancora più speciale questo make-up e far risaltare i vostri occhi, aggiungete un ombretto rosa sulla rima ciliare inferiore. Applicate l’illuminante sotto gli occhi per definire e ripulire il trucco e un tocco di fard rosa acceso sulle guance e sugli occhi. Un trucco da professionisti? Aggiungete un po’ di fard rosa anche sotto le sopracciglia. Sulle labbra applicate una matita rossa con rossetto in tinta e un tocco di gloss trasparente al centro.