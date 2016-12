Non siate ripetitive nel make-up

07:00 - Forse capita anche a voi, ma spesso anche nel trucco, come nella vita, sono un po’ metodica, ovvero uso sempre gli stessi colori nello stesso modo: d’inverno sugli occhi il marrone o l’oro e d’estate il verde o l’azzurro, sulle guance blush bronzo o pesca e rossetto neutro o rosso a seconda dell’occasione. Oggi vi stupirò, proponendovi un nuovo make-up per cambiare un po’, perché a volte basta poco per vedersi diverse e nuove. Quindi chiamerei il trucco di oggi: “Monotonia adieu”.

Stendete il fondotinta su tutto il volto e picchiettatelo con un pennello o con il polpastrello, poi aggiungete l’illuminante sulle palpebre e sulle occhiaie. Stendete ora la cipria in polvere con un pennello e ricordate che questo è un prodotto imperdibile in tutte le stagioni perché: opacizza, fissa il trucco e rende vellutato il viso. Applicate una matita nera sulla palpebra superiore e inferiore dell’occhio poi aggiungete, all’interno dell’occhio, una matita azzurra da sfumare poi con un pennellino. Con un pennello largo e piatto applicate un ombretto color bronzo al centro della palpebra e sovrapponete un ombretto azzurro, l’effetto sarà sorprendente vedrete.



Ora aggiungete un eyeliner nero sopra l’occhio e definite il tutto con l’illuminante. Applicate il mascara nero volumizzante sulle ciglia sopra e sotto e passate al fard in crema, picchiettando con i polpastrelli. Stendete una matita rossa sul contorno labbra e un rossetto rosso opaco. Il segreto per un contorno labbra perfetto? Sfumate la matita con un cottonfioc, per definire meglio il contorno.