Naturale, ma molto colorato

07:00 - Vi piace giocare con il trucco, con i colori decisi, ma avete paura di esagerare? Effettivamente c’è il rischio di cadere in questo errore: troppo colore mal dosato e nei punti sbagliati. Ma ecco un make-up adatto a voi donne di carattere, che non volete passare inosservate.

Iniziamo dalla base, per avere un effetto naturale, vi consiglio di usare un fondotinta molto leggero, che in gergo viene chiamato “nude”, perché molto leggero e che ha un vero e proprio “effetto nudo” sulla pelle del viso. Picchiettando con il polpastrello stendete l’illuminante sul contorno occhi e preparate le ciglia con un primer, ovvero un prodotto che protegge le ciglia e le rende molto più voluminose.



Passate alle sopracciglia, che andranno disegnate in maniera naturale, con una matita per sopracciglia, ricordatevi che quello che stiamo cercando con questo trucco è un effetto molto naturale, nonostante i colori che useremo. Stendete l’eyeliner verde sulla palpebra superiore, questo colore è indicato sia a donne con occhi chiari che scuri, ma non verdi, altrimenti sparisce. Sopra l’eyeliner applicate l’ombretto verde scuro e quello più chiaro verso l’interno dell’occhio.



Spesso diciamo che il nostro viso ha bisogno di luce, il trucco infatti nasce anche da questa esigenza, per ottenere un effetto luminoso applicate l’ombretto beige sotto il sopracciglio. Passiamo alle labbra, da disegnare prima con una matita rosa, poi con un rossetto in tinta molto idratante. Un tocco di fard rosa e un velo di mascara nero e sarete più irresistibili che mai.