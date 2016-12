Nailympics: unghie nel Paese delle Meraviglie

07:00 - A Roma si sono concluse le Nailympics, le Olimpiadi di Nail Art, una competizione a livello mondiale di vere e proprie opere d'arte a colpi di manicure e creatività. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 700 concorrenti che hanno messo in campo bravura, tecnica e fantasia. Per tutte le manicure realizzate, i giudici hanno attentamente esaminato le proporzioni, la luminosità, la brillantezza e la precisione di ogni unghia. Il risultato è una carrellata di opere notevoli, tutte in punta di dita!