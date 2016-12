More, alleate di bellezza: non solo da mangiare, ma da… spalmare

Le more per chi non lo sapesse:

1. contengono antocianine e flavonoidi, sostanze antiossidanti, antiinfiammatorie e antitumorali

2. sono ricche di vitamine (compresa la B9, meglio conosciuta dalle donne in gravidanza come acido folico)

3. garantiscono il corretto funzionamento intestinale, svolgono un'azione depurativa e battericida, e limitano l'insorgenza di patologie cardiovascolari

4. grazie al basso contenuto di zuccheri possono essere consumate anche in regime ipocalorico.



Possono essere considerate anche come vero e proprio antibiotico naturale, ma sono tanti anche gli utilizzi per una bellezza rigorosamente naturale. Ecco una maschera a base di yogurt e frutti di bosco per un viso morbido e luminoso.



GLI INGREDIENTI – 1 vasetto di yogurt bianco; 1 manciata di more; 1 manciata di lamponi; 1 manciata di mirtilli; fragole q.b; 3 cucchiaini di miele; succo di 1 limone



PREPARAZIONE - Frullate gli ingredienti sino ad ottenere la base per la vostra maschera. Per aggiungere un effetto esfoliante, unite al composto un cucchiaio di zucchero di canna.



UTILIZZO - Spalmare la maschera sul volto seguendo piccoli movimenti circolari, tutti nella stessa direzione. Lasciate riposare sul viso per circa 15 minuti, quindi risciacquate con abbondante acqua tiepida. L'effetto scrub toglierà le cellule morte, ridandovi un carnato luminoso.



LA CHICCA DELL'ESPERTO – Per chi non lo sapesse, miele e lo yogurt hanno funzione nutritiva, e renderanno infatti la vostra pelle morbida e liscia al tatto. Le more e i frutti di bosco in genere sono invece ricchissimi di antiossidanti, e grazie al limone aiuteranno la vostra pelle a mantenersi giovane.



A cura della redazione "Bella più di prima"