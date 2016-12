Michelle Hunziker, trucco perfetto

07:00 - Delicata e sempre in forma smagliante. La pelle di Michelle Hunziker è senza dubbio una dei punti forti della sua bellezza. Sì, forse, solo dopo il lato B divenuto famoso grazie alla nota marca di intimo. Passano gli anni e lei, semplice come sempre, si rifà viva in video con Striscia La Notizia al fianco di Piero Chiambretti e per le strade milanesi, paparazzata assieme al suo futuro marito Tomaso Trussardi.



Il suo make-up non passa inosservato in nessuna occasione. In tv le sue labbra diventano punto luce, a delineare e sottolineare il suo solare sorriso. Gli occhi, dall’ombretto pastello e delicato, delineati dalla matita che riprende la forma da cerbiatto. E proprio per risaltarne la forma dell’occhio, i rosa, i marrone e l’oro fanno al suo caso.



La sua carnagione è chiara e dai toni dorati. Delicato è anche il suo make-up per le vie del centro, in cui Michelle compare sempre nature. Ma con una pelle impeccabile come la sua si può.