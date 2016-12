Metallic tattoo, mania non solo da star

07:00 - Ormai li stiamo vedendo dappertutto. Da Beyoncè a Julia Pereira. I metallic tattoos sono l’ultima tendenza glamour dei tatuaggi. Star e celebrities d’Oltreoceano, ma non solo. In realtà non sono veri e propri tatuaggi, o meglio, non di quelli definitivi, e nemmeno quelli con il più conosciuto henné.



Si tratta di decorazioni shimmer dai colori esclusivamente oro, argento e bronzo, che danno colore e originalità, adatti per ornare l’outift. Per tutte coloro che non intendono incidere la propria pelle con qualcosa di irreversibile, ma semplicemente portare un tocco di luminosità, proprio come un accessorio.



Essenzialmente disegnati attorno a polso, caviglia o avambraccio, si portano come veri e propri bracciali con disegni da body art. D’ispirazione per lo più tribale si vedono anche geometrie, fiori e foglie, ma anche oggetti eterei. Non mancano, comunque, le più classiche frasi in inglese, estrapolate dalla letteratura o da canzoni famose. E perché no, anche lettere, numeri, simboli e tutto quello che di più possa caratterizzarli e caratterizzare chi li fa. Proprio per la loro “leggerezza” e provvisorietà, possono essere fatti ovunque, anche se, proprio come un normale tattoo, vengono scelte particolarmente schiena, braccia, mani e gambe, oltre che nella zona del décolleté.

Ideali per una serata speciale, un party o anche di giorno come usano le vip un po’ più eccentriche. Per chi ama cambiare look anche in base all'umore ecco arrivare, quindi, quello che fa per loro. Per dare un tocco di originalità e brillantezza anche nel quotidiano. Il prezzo è piuttosto economico, intorno ai 20 dollari e, per ora, si trovano da Bloomingdale's, Flash Tattoos, Lulu Dk e anche su Etsy e ovviamente sui maggiori siti Internet specializzati, ma arriveranno prestissimo anche da noi.