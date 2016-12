Melagrana: un frutto scrigno prezioso per la pelle

07:00 - La melagrana, a causa della sua particolare forma che racchiude i piccoli grani rossi, fin dall'antichità è considerata un simbolo di longevità e di abbondanza. I chicchi di questo delizioso frutto contengono tanti elementi nutritivi che lo rendeno un vero alleato per le donne. Costituito per l’80 per cento da acqua, è diuretico, antiossidante e ricco di sali minerali. vitamina C, polifenoli, fibre, proteine, potassio, fosforo, magnesio e ferro sono tutti elementi che fanno di lui un vero toccasana per la salute.

Le sue proprietà terapeutiche erano conosciute già all'epoca di Ippocrate, ma solo in tempi più recenti la medicina moderna ha riconosciuto i suoi effetti benefici sulla salute dell’uomo.



La caratteristica principale della melagrana è quella di contenere un elevato contenuto di flavonoidi che la rendono uno dei frutti più ricchi di antiossidanti che si trovano in natura, sostanze che contrastano i radicali liberi e ritardano l’invecchiamento cellulare. Ha dunque un importante effetto anti age.



Spesso viene usato in cosmetica per creare creme per il viso e per il corpo che contribuiscono a nutrire la pelle: utilizzare prodotti a base di melagrana significa usufruire di tutti i componenti bioattivi presenti al suo interno e supportare la lotta contro la perdita di tono, la disidratazione e la nascita di qualche macchia dell'età.



La melagrana è un'alleata del benessere sia dell'uomo che della donna. Nel sesso femminile grazie al suo contenuto di sostanze estrogeniche contrasta la ritenzione idrica, la fragilità ossea e la perdita di elasticità cutanea. Negli uomini, invece, ha interessanti roprietà afrodisiache. Secondo una ricerca effettuatta dagli studiosi della Queen Margaret University di Edimburgo, e condotta su un campione di 58 volontari, il succo di melagrana ha diomostrato di essere efficace sul deficit di desiderio sessuale e nei casi di disfunzione erettile. I soggetti che avevano assunto regolarmente la bevanda per 15 giorni hanno fatto registrare un incremento vicino al 30% nei livelli di testosterone, senza mostrare casi di aumento della pressione sanguigna. Il succo di melagrana potrebbe, quindi, diventare in futuro una sorta di viagra naturale privo di effetti collaterali, particolarmente utile per chi soffre di pressione alta.