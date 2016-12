Melagrana, quando il frutto ti rende bella

La melagrana è ricca infatti di vitamine, tra cui la C, che permettono la rigenerazione cellulare e quindi la depurazione cutanea. Ma non finisce qui: il frutto possiede anche minerali drenanti come il potassio ed è perfetto alleato di bellezza anche grazie all'elevato contenuto di polifenoli, che svolgono un'importante azione di contrasto nei confronti dei radicali liberi (ormai lo sappiano, responsabili di invecchiamento e rilassamento cutaneo), e che tonificano il microcircolo, riducendo edemi e cellulite.

Ecco i consigli della nostra redazione per essere belle più di prima grazie ai chicchi di questo frutto di stagione



Scrub anti impurità – Potrete riossigenare la vostra pelle grazie a uno scrub che misceli l'azione abrasiva dello zucchero e quella della melagrana che, grazie al contenuto di acidi organici, scioglie e rimuove cellule morte e impurità. In più il massaggio riattiverà la circolazione venosa e linfatica, migliorando il drenaggio e contrastando gli antiestetici ristagni. Come fare? Frullate 4 cucchiai di chicchi di melagrana con due cucchiaini di miele, un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna grezzo e 3 cucchiaini di olio di jojoba. Usate il composto per effettuare un peeling, massaggiando delicatamente e con movimenti circolari. Ideale su cosce, fianchi e glutei.



Impacco drenante - Le proprietà depurative dell'argilla bianca unite a quelle del melograno (vero e proprio rigenerante cutaneo) e degli oli essenziali dalle proprietà sciogli grasso e drenanti vi permetteranno di migliorare la circolazione e di agire sulla cellulite, con effetti incredibilmente snellenti e rassodanti. Per l'impacco, eccovi la ricetta: mescolate mezzo bicchiere di succo di melagrana, 4 cucchiai d'argilla bianca, 9 gocce di olio essenziale di betulla e 7 gocce di essenza di arancio. Ottenete un composto liquido e stendetelo sulle zone atoniche (cosce, glutei, fianchi e addome. Non dimenticate anche retro ginocchia e sottobraccia!). Lasciate agire per 15 minuti. Sciacquatevi abbondantemente con acqua tiepida.



A cura della redazione "Bella più di prima".



